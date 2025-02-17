Украинцам рассказали о выплатах для ВПЛ в 2025 году, названы категории, которым могут прекратить оказание помощи.

В марте 2025 года автоматически продолжатся выплаты для внутренне перемещенных лиц, некоторые из переселенцев могут потерять помощь, передает Politeka.net.

Об этом сообщает пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Помощь на проживание в Украине в 2025 году получают самые уязвимые категории ВПЛ.

Самое главное условие – это совокупный доход семей-переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9444 гривен.

В марте 2025 года Кабмин продолжит начисление помощи ВПЛ, вынужденно покинувших дома из-за войны.

Как передает Политека, в правительстве сообщили, что для тех, кто получает помощь, будет автоматическое продление выплат, подавать дополнительное ВПЛ заявление не нужно.

Сумма выплат для ВПЛ в 2025 году не изменилась:

для лиц с инвалидностью и детей принадлежит сумма 3 тысячи гривен, для других лиц 2 тысячи гривен.

Следует отметить, что есть ВПЛ, которые могут потерять выплаты.

Речь идет о проверках на соответствие критериям для получения выплат, в случае если будет установлено, например, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, или вырос доход ВПЛ - государство прекратит начисление выплат.

В прошлом году было проведено 6029 проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ, которая показала более 79% случаев фактов отсутствия лиц по указанным адресам.

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