В марте 2025 года автоматически продолжатся выплаты для внутренне перемещенных лиц, некоторые из переселенцев могут потерять помощь, передает Politeka.net.
Об этом сообщает пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.
Помощь на проживание в Украине в 2025 году получают самые уязвимые категории ВПЛ.
Самое главное условие – это совокупный доход семей-переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не более 9444 гривен.
В марте 2025 года Кабмин продолжит начисление помощи ВПЛ, вынужденно покинувших дома из-за войны.
Как передает Политека, в правительстве сообщили, что для тех, кто получает помощь, будет автоматическое продление выплат, подавать дополнительное ВПЛ заявление не нужно.
Сумма выплат для ВПЛ в 2025 году не изменилась:
для лиц с инвалидностью и детей принадлежит сумма 3 тысячи гривен, для других лиц 2 тысячи гривен.
Следует отметить, что есть ВПЛ, которые могут потерять выплаты.
Речь идет о проверках на соответствие критериям для получения выплат, в случае если будет установлено, например, что человек более 30 дней находится за границей, приобрел жилье/авто, или вырос доход ВПЛ - государство прекратит начисление выплат.
В прошлом году было проведено 6029 проверок фактического места жительства/пребывания ВПЛ, которая показала более 79% случаев фактов отсутствия лиц по указанным адресам.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.
Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.
Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.