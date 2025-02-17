Размер пенсии зависит от группы инвалидности и страхового стажа, изменяющегося в связи с возрастом лица.

В Украине инвалидность делится на три группы в зависимости от степени потери трудоспособности, и для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, который варьируется от 1 до 15 лет, сообщает Politeka.net .

Об этом информируют в Минсоцполитики .

Возможна ли пенсия без стажа?

Согласно украинскому законодательству, пенсия по инвалидности назначается только при наличии страхового стажа и подтвержденной потери трудоспособности.

Размер пенсии зависит от группы инвалидности и страхового стажа, изменяющегося в связи с возрастом лица.

Размер пенсии для разных групп инвалидности:

И группа : 100% пенсии по возрасту.

ІІ группа : 90% пенсии по возрасту.

ІІІ группа : 50% пенсии по возрасту.

Для каждой группы инвалидности есть минимальный страховой уровень:

И группа :

До 25 лет – 1 год стажа.

От 54 до 59 лет – 10 лет стажа.

II и III группы :

До 23 лет – 1 год стажа.

От 36 до 37 лет – 7 лет стажа.

От 56 до 59 лет – 14 лет стажа.

Чем старше человек, тем больше стажа нужно для пенсии.

Исключения:

Военная служба : Если инвалидность наступила во время срочной военной службы, пенсия назначается без стажа, сообщает Политека.

Инвалиды ІІ и ІІІ групп после пенсионного возраста : Неработающие лица с инвалидностью ІІ группы после пенсионного возраста, а также лица с ІІІ группы могут получать пенсию по возрасту при наличии страхового стажа - 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Важно! Если стажа нет, можно обратиться в органы социальной защиты для социальной пенсии.

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