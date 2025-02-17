Украинцам рассказали, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля во время военного положения.

В Украине военное положение и общая мобилизация будут продолжаться до 9 мая 2025 года, поэтому следует знать, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля, передает Politeka.net.

Согласно новым правилам мобилизации в Украине, вступившим в силу 2025 года, бронирование, оформленное до 1 декабря 2024 года - теряет силу от 28 февраля 2025 года.

Военнообязанные, которые до 8 февраля 2025 года оформляли отсрочку через приложение "Резерв+", должны зайти в приложение и обновить его, чтобы продлить срок на три месяца.

Если не обновить приложение – отсрочка может быть потеряна.

28 февраля 2025 года истекает срок бронирования у военнообязанных мужчин в Украине.

Как продолжить отсрочку от мобилизации после 28 февраля:

Предприятия, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных - поэтому все работники потеряют бронирование.

После 28 февраля руководители критически важных предприятий должны перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью приложения "Дія".

Как передает Политека, адвокат Катерины Анищенко добавила, студенты и родители троих и более детей автоматически продолжат отсрочку, если военно-учетными документами у этой категории все нормально.

"Если мамы разные, то там будут вопросы, и здесь может быть стоп", – говорится в сообщении.

Источник: ТСН .

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