В 2025 году в Украине вступает в силу новый налог на недвижимость, касающийся владельцев квартир и домов, площади которых превышают установленные лимиты, Politeka.net .

Согласно материалу OBOZ.UA , сумма налога увеличена: если в прошлом году платили 100,5 грн за каждый лишний квадратный метр, то теперь эта сумма составит 106,5 грн. Налог может варьироваться в зависимости от города.

Налог уплачивается ежегодно владельцами крупных объектов недвижимости. Квартира площадью от 60 квадратных метров и здание от 120 квадратных метров подлежат налогообложению. Если у владельца есть и квартира и дом, то площади этих объектов суммируются, и данные начисляются на общую площадь более 180 квадратных метров. Также если квартира превышает 200 кв. м, а дом – 600 кв. м, нужно уплачивать фиксированный налог в размере 25 тыс. грн в год, сообщает Политека.

Налог поступает в местные бюджеты. Например, за квартиру во Львове - во львовский бюджет, а за недвижимость в Запорожье - в запорожский. Местные советы могут корректировать размер налога и нормы по недвижимости.

Согласно Налоговому кодексу, нельзя потребовать налог на квартиру до 60 квадратных метров и дом до 120 квадратных метров. Максимальная ставка налога на "лишний квадрат" не может превышать 1,5% минимальной зарплаты, которая в 2024 году составила 7100 грн., однако максимальная сумма - 106,5 грн.

Если квартира разделена на части среди членов семьи, норма используется для каждого отдельно. К примеру, если квартира имеет 150 кв. м, но принадлежит трем владельцам, налог не будет взиматься, ведь каждый имеет до 60 квадратных метров.

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