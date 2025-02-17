Доплата составляет 23,6 грн. за каждый год, отработанный дополнительно.

В 2025 году, несмотря на ужесточение требований по страховому стажу для выхода на пенсию , украинцы с избыточным стажем продолжают получать доплаты, и размер этих надбавок будет зависеть от количества лет, отработанных свыше минимального срока, сообщает Politeka.net .

Это предусмотрено в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Изменения в условиях ухода на пенсию в 2025 году

С каждым годом украинцам увеличивается количество лет, которое они должны иметь для получения права на пенсию. Да, в 2025 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года стажа, а не 31, как раньше. В 63 года пенсию можно получить за 22 года стажа, а для пенсии в 65 лет – за 15 лет стажа.

Есть украинцы, у которых страхового стажа больше, чем достаточно. Для них закон предусматривает доплаты за сверхурочный стаж.

Размеры доплат за сверхстаж

Размер доплаты за сверхстаж не может превышать 1% минимальной пенсии по возрасту, которая в 2025 году определена на уровне 2,36 тыс. грн. Таким образом, ежегодная доплата составляет 23,6 грн. за каждый год, отработанный дополнительно.

В зависимости от даты выхода на пенсию условия для начисления надбавки варьируются:

Если пенсионер вышел на заслуженный отдых до октября 2011 года, мужчины получают доплату после 25 лет стажа, а женщины после 20 лет.

Если пенсия назначена после октября 2011, мужчины имеют не менее 35 лет стажа, а женщины - 30.

Например, если у пенсионера 30 лет стажа свыше минимальной нормы, его доплата будет составлять 708 грн (2,36 тыс. грн × 30%).

Перерасчет доплат для работающих пенсионеров

Пенсионеры, которые продолжают работать, будут получать доплаты за сверхстаж после увольнения с работы.

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