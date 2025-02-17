Многие потребители, проверив свои счетчики , получают доначисления за газ, поражающие своими огромными суммами, и в отдельных случаях эти счета достигают сотен тысяч гривен, сообщает Politeka.net .

Причины таких доначислений могут быть разными, но каждый потребитель имеет право обжаловать эти требования, пишет GSMinfo .

Что может послужить основанием для больших доначислений?

Газоснабжающие компании могут выставлять дополнительные счета в случаях, когда повреждения пломб, вмешательство в работу счетчика, несанкционированное подключение или накопление долгов. Сумма доначисления зависит от объема газа, считаемого компанией незаконно использованным. Например, самый высокий зафиксированный случай — 404 тысячи гривен, которые заплатил житель Полтавщины за самовольное подключение газопровода мимо счетчика, сообщает Политека.

Как избежать дополнительных начислений?

Некоторые потребители успешно оспаривают доначисление в судебном порядке. Основания для отмены решения могут быть разными:

Неправильно составлен акт о нарушении.

Отсутствие четкого описания нарушения.

Ошибки при проведении экспертизы счетчика.

Нарушение процедуры видеофиксации проверки.

К примеру, если в акте не указан конкретный характер нарушения или видеофиксация совершена с нарушениями, суд может отменить доначисления как незаконные.

Алгоритм действий: как обжаловать платежку за газ?

Определите причину начисления – выясните, почему газовая компания выставила дополнительный счет.

Обжалуйте решение – обратитесь к поставщику газа с требованием пересмотреть сумму доначислений.

Консультация с юристами – если вы считаете сумму несправедливой, обратитесь к юристу для подготовки иска в суд.

Не трогайте пломбу на счетчике – даже незначительное повреждение пломбы может стать основанием для штрафа.

Совет: Во избежание проблем регулярно проверяйте состояние счетчика и своевременно реагируйте на сообщения от газовой компании.

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