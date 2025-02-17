Несколько украинцев выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности своих персональных данных в Ощадбанке , в частности, что имеет право банк требовать такой личный номер, сообщает Politeka.net .

Такое мнение высказал один из клиентов банка в комментариях на официальной странице Ощадбанка в Facebook.

Он рассказал, что при оплате коммунальных услуг в кассе его банка попросили указать номер мобильного телефона. Мужчина предположил, что это требование нарушает правила защиты персональных данных, поскольку существует риск того, что номер может попасть к неизвестным лицам.

В своем комментарии он спросил: « Почему с таким скандалом требуют номер телефона, нарушая конфиденциальность? Ведь я предоставляю только квитанцию ​​о платеже …»

Почему банк требует номер телефона?

В ответ представители Ощадбанка объяснили, что требования предоставить номер мобильного телефона при расчетах через кассу обусловлены техническими настройками банковской системы. Без этого шага платеж не может быть исполнен, сообщает Политика.

Указание на номер телефона позволяет:

Создать персональный кабинет плательщика в системе банка.

Ускорить сервис при последующих платежах.

Быстро информировать клиента в случае обнаружения ошибок или возврата средств.

О конфиденциальности представитель банка предоставляет информацию с официального сайта о «Договоре о предоставлении платежных услуг», согласно которой клиенты соглашаются на обработку и использование персональных данных, в частности номера телефона, при оформлении услуг.

В дополнительных сведениях, предоставленных банком, уточняется, что номер телефона является частью объема персональных данных, обрабатываемых банком в рамках предоставления платежных услуг.

Напомним, со счета в ПриватБанке украли тысячи гривен, действия банка поражают

Как сообщала Politeka, популярные услуги ПриватБанка оказались недоступны.