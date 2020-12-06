Деньги клиентов со счетов в ПриватБанке уже воруют без карт

Об этом в негативном отзыве рассказал клиент, который стал жертвой мошенников.

По словам мужчины, он живет в Ивано-Франковске и 4 декабря с его карты списали 20700 гривен.

Но самое интересное, что транзакция была проведена во Львове, а после списания денег ПриватБанк неожиданно сменил ему пин-код.

"Что самое интересное, через 30 минут после этой транзакции, пришла СМС о том, что ПриватБанк изменил мне пинкод в целях безопасности! Как можно снять 20700 гривен в банкомате без карты да еще и в другом городе?!", - задается вопросом недовольный мужчина.



Клиент уже подал заявление в службу безопасности ПриватБанка и планирует решать эту проблему со своим юристом.

"Пока служба безопасности ПриватБанка приняла мое заявление, посмотрим что будет дальше. С понедельника буде разговаривать со своим юристом. Очень странные дела происходят в вашем банке", - резюмировал он в жалобе на портале Минфин.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка.

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