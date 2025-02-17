Шеф-повар Николай Люлько, который был финалистом третьего сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", поделился рецептом домашней моркови по-корейски, пишет Политека.

"Очень просто, очень быстро и очень вкусно", - подчеркнул финалист "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить вкусную и пикантную морковь по-корейски, для маринада на 1 кг моркови звезда "Мастер Шеф" использует 10 г соли, 20 г сахара, 50 г уксуса, 100 г подсолнечного масла, 50 г чеснока, 10 г перца чили и специи.

Специи для моркови по-корейски можете использовать либо готовую смесь, которая продается в любом магазине, либо собрать самостоятельно:

2 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. молотого сушеного чеснока

1 ч.л. куркумы

1 ч.л. молотого красного перца

0,5 ч.л. молотого черного перца

Если у вас очень сладкая морковь, то сахар можно вообще не добавлять, или, по желанию, его можно заменить медом. Уксус для приготовления моркови по-корейски звезда "Мастер Шеф" использует яблочный, но подойдет и обычный столовый, пишет Политека.

Морковь чистим и натираем на терке для моркови по-корейски. К тертой моркови добавляем выжатый чеснок, соль, уксус, сахар, измельченный перец чили и смесь специй.

Еще один секрет вкусной моркови по-корейски – растительное масло финалист "Мастер Шеф" хорошо разогревает и заливает им морковь. Горячее масло максимально раскроет вкус и аромат специй. Хорошо перемешиваем и оставляем на ночь в холодильнике.

Для подачи финалист "Мастер Шеф" добавил к моркови по-корейски немного измельченных орехов кешью и листики кинзы.

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