Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить французские блины Креп Сюзетт с мандариновым или апельсиновым соусом, пишет Politeka.net.
Звезда "Мастер Шеф" рассказала, что такие блины во Франции подаются не только в качестве завтрака, но и как десерт, дополняющий обед или ужин.
Для теста на блины звезда "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:
- 750 г молока
- 250 г муки
- 6 яиц
- 0,5 ч.л. разрыхлителя
- 40 г растопленного сливочного масла
- 2 щепотки соли
- пол пакетика ванильного сахара
Для соуса Сюзетт к блинам нам понадобится:
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 150 мл мандаринового сока
- цедра двух мандаринов
- 60 мл мандаринового ликера (по желанию)
Чтобы приготовить тесто на блины, как сообщает Политека, сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко с помощью венчика смешивает яйца с мукой. Затем постепенно вливаем молоко и перемешиваем тесто до однородности. Добавляем растопленное масло, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и снова хорошо перемешиваем тесто, пишет Politeka.net.
Жарим блины на разогретой сковороде до румяности с обеих сторон. Когда блины пожарили, переходим к приготовлению соуса.
Чтобы приготовить соус Сюзетт, сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает масло комнатной температуры с мандариновой цедрой и 25 мл ликера. На сковороду выкладываем мандариновое масло, добавляем сок мандаринов, сахар, оставшуюся часть ликера, доводим смесь до кипения и можно ее фламбировать (поджечь).
Блинчики заворачиваем в треугольнички, выкладываем в соус и тушим по две минуты с обеих сторон.
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