Звезда проекта "Мастер Шеф" поделилась простым рецептом тоненьких и максимально вкусных блинов и показала, как их подают во Франции.

Суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить французские блины Креп Сюзетт с мандариновым или апельсиновым соусом, пишет Politeka.net.

Звезда "Мастер Шеф" рассказала, что такие блины во Франции подаются не только в качестве завтрака, но и как десерт, дополняющий обед или ужин.

Для теста на блины звезда "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:

750 г молока

250 г муки

6 яиц

0,5 ч.л. разрыхлителя

40 г растопленного сливочного масла

2 щепотки соли

пол пакетика ванильного сахара

Для соуса Сюзетт к блинам нам понадобится:

100 г сливочного масла

100 г сахара

150 мл мандаринового сока

цедра двух мандаринов

60 мл мандаринового ликера (по желанию)

Чтобы приготовить тесто на блины, как сообщает Политека, сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко с помощью венчика смешивает яйца с мукой. Затем постепенно вливаем молоко и перемешиваем тесто до однородности. Добавляем растопленное масло, ванильный сахар, соль, разрыхлитель и снова хорошо перемешиваем тесто, пишет Politeka.net.

Жарим блины на разогретой сковороде до румяности с обеих сторон. Когда блины пожарили, переходим к приготовлению соуса.

Чтобы приготовить соус Сюзетт, сначала звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко смешивает масло комнатной температуры с мандариновой цедрой и 25 мл ликера. На сковороду выкладываем мандариновое масло, добавляем сок мандаринов, сахар, оставшуюся часть ликера, доводим смесь до кипения и можно ее фламбировать (поджечь).

Блинчики заворачиваем в треугольнички, выкладываем в соус и тушим по две минуты с обеих сторон.

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