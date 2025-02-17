Украинцам рассказали, как получить пенсию по потере кормильца в 2025 году, на какие суммы можно рассчитывать.

Пенсия по потере кормильца в Украине будет назначаться нетрудоспособным членам семьи умершего, которые содержались и имели страховой стаж на момент смерти кормильца, передает Politeka.net.

Размер пенсии по потере кормильца в 2025 году зависит от стажа и заработка умершего кормильца.

Для одного человека она составляет 50% пенсии по возрасту, а для двух и более человек – 100% пенсии, которая распределена равными частями.

Как получить пенсию по потере кормильца в 2025 году : сейчас в Украине существует три программы, гарантирующие пенсионные выплаты.

Как передает Политека, выплаты в случае потери кормильца или пенсии в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих и пенсии в связи с потерей кормильца для семей пропавших без вести.

Пенсия по потере кормильца в 2025 году назначается в размере:

на одно нетрудоспособное лицо начисляется 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи 100% пенсии, которая распределяется равными частями.

Семьи пропавших без вести имеют право на пенсию через месяц со дня внесения полицией данных об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.

Необходимо подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Кроме того можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ.

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