Пенсия по потере кормильца в Украине будет назначаться нетрудоспособным членам семьи умершего, которые содержались и имели страховой стаж на момент смерти кормильца, передает Politeka.net.
Размер пенсии по потере кормильца в 2025 году зависит от стажа и заработка умершего кормильца.
Для одного человека она составляет 50% пенсии по возрасту, а для двух и более человек – 100% пенсии, которая распределена равными частями.
Как получить пенсию по потере кормильца в 2025 году : сейчас в Украине существует три программы, гарантирующие пенсионные выплаты.
Как передает Политека, выплаты в случае потери кормильца или пенсии в случае потери кормильца для семей погибших военнослужащих и пенсии в связи с потерей кормильца для семей пропавших без вести.
Пенсия по потере кормильца в 2025 году назначается в размере:
на одно нетрудоспособное лицо начисляется 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;
на двух и более нетрудоспособных членов семьи 100% пенсии, которая распределяется равными частями.
Семьи пропавших без вести имеют право на пенсию через месяц со дня внесения полицией данных об исчезновении в Единый реестр досудебных расследований.
Необходимо подать заявление с необходимыми документами в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Кроме того можно подать заявление через портал электронных услуг ПФУ.
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