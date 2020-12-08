Державні банки ПриватБанк та Ощадбанк отримують багато нарікань з боку клієнтів і в більшості своїй цілком заслужено

Так, днями український пенсіонер поскаржився на роботу відразу двох фінаносвих установ на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

Зокрема, клієнт розкрив "нову схему грабежу клієнтів державними банками". За його словами, банкомат ПриватБанку вилучив його картку Ошадбанку, на яку надходять пенсійні виплати, без пояснення причин. Більш того, за її перевипуск з чоловіка взяли ще й гроші.

"23 листопада хотів отримати готівку з картки Ощадбанка в банкоматі ПриватБанку. При здійсненні операції карта була затримана банкоматом з невідомих причин. При неодноразовому зверненні в контакт-центр ПриватБанку мені було повідомлено, що затримані карти не повертаються, а причина затримки невідома. Все б нічого, технічні збої відбуваються не тільки в банках, але за перевипуск картки такий же державний Ощадбанк стягнув з мене 75 гривень. При такому неодноразовому зверненні в Ощадбанку мене просто грубо "відфутболили", ніби я сам винен у ситуації, сам заблокував картку, сам замовив її перевипуск, і може взагалі я картку втратив. Ось і виходить, що нібито все правильно, а я, знахабнілий пенсіонер залишився без грошей під час хвороби", - поділився обурений клієнт.

Коментар здивував: співробітники ПриватБанку попросили вибачення у пенсіонера, і на цьому все.

"Ми зробимо все можливе, щоб у майбутньому ви не відчували таких незручностей. На жаль, вилучені банкоматом або терміналом картки не повертаються. Що ж стосується тарифів картки, ПриватБанк не стягує комісію за випуск або перевипуск карт миттєвого випуску", - йдеться в офіційній відповіді банку.

Раніше ми повідомляли, українці зіткнулися з новою бідою: термінали ПриватБанку плутають купюри. Так, один з незадоволених клієнтів розповів, як намагався покласти на карту 2000 гривень купюрами по 500 гривень. Один з "папірців" термінал визнав за 100 гривень. Помилку чоловікові так і не вдалося довести.

"Разом на рахунок було зараховано 1600 грн. замість належних 2000 грн. Після звернення на гарячу лінію було створено заявку, відповідь на яку була наступною: "Na zhal za zaiavkoiu na povernennia 400.00 UAH my ne vyiavyly fakt zboiu i zmusheni vidmovyty v povernenni koshtiv. pb.ua/2377" ("на жаль, за заявою на повернення 400.00 UAH ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів" - ред.)", - йдеться в скарзі.

Нагадаємо, з рахунку в ПриватБанку вкрали тисячі гривень, дії банку вражають

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