Государственные банки ПриватБанк и Ощадбанк получают много нареканий со стороны клиентов и в большинстве своем вполне заслуженно

Так, на днях украинский пенсионер пожаловался на работу сразу двух финаносвых учреждений на сайте Минфина, передает Politeka.net.

В частности, клиент раскрыл "новую схему грабежа клиентов государственными банками". По его словам, банкомат ПриватБанка изъял его карточку Ошадбанка, на которую поступают пенсионные выплаты, без объяснения причин. Более того, за ее перевыпуск с мужчины взяли еще и деньги.

"23 ноября хотел получить наличные с карточки Ощадбанка в банкомате ПриватБанка. При осуществлении операции карта была задержана банкоматом по неизвестным причинам. При неоднократном обращении в контакт-центр ПриватБанка мне было сообщено, что задержанные карты не возвращаются, а причина задержки неизвестна. Все бы ничего, технические сбои происходят не только в банках, но за перевыпуск карточки такой же государственный Ощадбанк стянул с меня 75 гривен. При таком неоднократном обращении в Ощадбанке меня просто грубо «отфутболили», будто я сам виноват в ситуации, сам заблокировал карточку, сам заказал ее перевыпуск, и может вообще я карточку потерял. Вот и получается, что якобы все правильно, а я, обнаглевший пенсионер остался без денег во время болезни", - поделился возмущенный клиент.

Комментарий удивил: сотрудники ПриватБанка попросили извинения у пенсионера, и на этом все.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в будущем Вы не испытывали таких неудобств. К сожалению, изъятые банкоматом или терминалом карточки не возвращаются. Что же касается тарифов карточки, ПриватБанк не взимает комиссию за выпуск или перевыпуск карт мгновенного выпуска", - говорится в официальном ответе банка.

Ранее мы сообщали, украинцы столкнулись с новой бедой: терминалы ПриватБанка путают купюры. Так, один из недовольных клиентов рассказал, как пытался положить на карту 2000 гривен купюрами по 500 гривен. Одну из "бумажек" терминал счел за 100 гривен. Ошибку мужчине так и не удалось доказать.

"Итого на счет было зачислено 1600 грн. вместо положенных 2000 грн. После обращения на горячую линию было создана заявка, ответ на которую был следующий: "Na zhal za zaiavkoiu na povernennia 400.00 UAH my ne vyiavyly fakt zboiu i zmusheni vidmovyty v povernenni koshtiv. pb.ua/2377" ("К сожалению, по заявлению на возврат 400.00 UAH мы не выявили факт сбоя и вынуждены отказать в возврате средств" - ред.)", - говорится в жалобе.

Напомним, Со счета в ПриватБанке украли тысячи гривен, действия банка поражают

Как сообщала Politeka, Популярные услуги ПриватБанка оказались недоступны