Стало известно о гибели одного из бывших участников шоу "Х-Фактор", тело которого нашли под завалами

23 апреля произошла трагедия, в результате которой погиб бывший участник популярного шоу. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на сообщение "ТН-Экспресс" в Фейсбук.

Так, 23 апреля в дренажном штреке шахты "Благодатная" в Павлограде произошел обвал. В результате один рабочий получил легкие ушибы ног, а второй - погиб. Последнего нашли под завалами, им оказался известный павлоградский певец и музыкант 29-летний Дмитрий Курасов.

В сообщении говорится, что павлоградский горняк занимался музыкой и был известен в родном городе. Дмитрий Курасов завоевывал победы на городских, областных и всеукраинских вокальных конкурсах. Кроме того, горняк одержал победу на передаче "Караоке на Майдане" и участвовал в шоу "Х-Фактор".

"Я не знаю, когда он спал и отдыхал. Он и на шахте работал, и на свадьбах пел и играл, и подрабатывал, и выступал. Он отличный друг, муж и отец. Был настоящим живчиком. Спешил все успеть, как будто чувствовал, что рано уйдет... Мы не можем поверить в это горе ", - передали слова его коллеги по творчеству и подруги, сотрудницы МКДЦ Ирины Ивженко в сообщении.

Дмитрий Курасов не дожил до 30-летия три месяца. Он окончил павлоградскую школу №10 и Национальную металлургическую академию Украины в Днепре. У него остались жена и двое маленьких сыновей.

"Как пережить такое горе? Ну почему уходят лучшие? Какая несправедливость. Деточки остались сиротами. Душа разрывается!", "Вечная память. Семье самое искренне соболезнование. Крепится и иметь силы пройти боль утраты", "Царствие небесное, земля пухом новопреставленному рабу Божьему Дмитрию...", - написали пользователи сети под постом.

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