Украинский певец Виктор Павлик показал большое видео, посвященное его сыну, умершему от рака

Как передает Рoliteka.net, ролик был опубликован на Youtube-канале артиста.

В видео вошли в основном кадры из семейного архива, но также есть и фрагменты участия Павла в телевизионных шоу.

Виктор Павлик показала, как видео, когда его сын был еще ребенком, так и более поздние.

Видео оставляет впечатление, что Павел был активным и жизнерадостным.

Павел Павлик, как и отец имел склонность к музыке, с детства он играл на гитаре.

Кадры тронули пользователей Сети.

«Вечная память», «Боже, як больно. Вечная память!» - пишут в комментариях.

Младший сын артиста родился в третьем браке Виктора Павлика с женой Ларисой Созаевой 7 мая 1999 года. После окончания школы Павел поступил в Национальную академию СБУ, однако успел отслужить всего два года.

Павлу Павлику поставили диагноз саркома в 2018 году. В процессе лечения он прошел 18 курсов химиотерапии, он боролся до посленднего, но победить юолезнь не удалось.

В августе 2020 года 21-летний сын украинского певца Виктора Павлика и танцовщицы Ларисы Созаевой Павел Павлик умер после двух лет борьбы с раком.

Через полгода после смерти сына Виктор Павлик выпустил песню в память о нем. Композицию артист назвал - "Мой ангел".

Напомним, трагедия с 21-летним сыном Виктора Павлика потрясла украинцев, каким он был: "Светлая память, аж до дрожи..."

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик исполнил трогательное послание для умершего сына, видео.

Также Politeka писала, что 55-летний Павлик излил душу перед рождением четвертого ребенка: "Каюсь, ругаю себя..."