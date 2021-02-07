Сегодня полгода, как ушел из жизни 21-летний Павел Павлик - сын украинского певца Виктора Павлика

В этот день украинский певец Виктор Павлик выпустил песню в память о сыне Павле, который умер в августе 2020 года. Композицию артист опубликовал в своем Инстаграме.

Кроме того, видео появилось на его канале в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах опубликованы фотографии из личного архива артиста, в том числе - снимки маленького Павла Павлика, сделанные во время его выступления на одной сцене с отцом. Как отметил певец, музыку он для этой песни написал сам, а композицию назвал - "Мой ангел".

Пользователи сети расчувствовались от услышанной песни и оставили комплименты под видео песни:

"Очень жаль, что ушел так рано! Соболезную", "Светлая память🙏🙏🙏 Аж до дрожи..терпения..мудрости..песня - просто боль, ранящая в самое сердце...", " Море сліз... Як боляче... Тримайтеся...😢".

Стоит отметить, что Павел Павлик умер 7 августа 2020-го в возрасте 21 года. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью – саркомой (рак позвоночника). Последние дни 21-летний сын украинского певца провел в хосписе в Одессе.

Напомним, беременная жена Павлика, жаловавшаяся на потерю денег, обратилась к украинцам за помощью.

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