Жена популярного украинского певца DZIDZIO, певица SLAVIA (Ярослава Хома) рассказала о своих планах

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка призналась, что совсем скоро выпустит новую песню. Девушка только недавно вернулась с отдыха в Доминиканской Республике и сразу же принялась за работу. Как известно, только в 2020 году Ярослава решила всерьез заняться сольной карьерой.

Певица опубликовала игривое фото, на котором предстала в короткой кофточке. Пышный бюст звезды сильно выделялся через кофту, а упругий пресс выглядывал и норовил показаться публике.

«Работаю над новым треком. Дата релиза запланирована на 12 февраля. Ждете? Как думаете, о чем песня?», - подписала фото начинающая певица.

В комментариях красотке оставили несколько комплиментов. Также фанаты стали предполагать, о чем будет новый хит девушки. Но особое внимание привлек диалог, который завязался у певицы с поклонником.

«Упругая красавица)», - написал фанат.

«Упругая, это о чем? У меня буйная фантазия», - шаловливо ответила SLAVIA.

«О животике и о... двух "вкусностях" над животиком))», - подчеркнул поклонник.

«Вы сейчас почти отгадали, о чем песня... Как вы это почувствовали?», - игриво ответила звезда.

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