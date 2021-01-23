Дружина українського виконавця DZIDZIO, починаюча співачка SLAVIA (Ярослава Хома) показала, з чого починалася кар'єра її зіркового чоловіка

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька фото і відео, зроблених в 2011 році. На фото ще молодий Михайло Хома виступав на сцені разом з красунею-дружиною і трьома музикантами. Судячи з підпису до фото, Ярослава і Михайло разом співали в групі "Друзі".

"Ми всі частина історії групи Друзі, з якої все починалося", - підписала фото Ярослава.

Крім цього, співачка опублікувала відео, на якому Дзідзьо виспівується перед концертом. Він налаштовував апаратуру, виконуючи пісню Віктора Павлика, про що Ярослава не упустила можливості нагадати.

«Знайшла эксклюзивчик. Sound check. Група друзі, 2011 рік. P. S. Спасибі за пісню Віктору Павлику", - підписала архівне відео співачка.

Нагадаємо, що сама Ярослава Хома нещодавно почала сольну кар'єру співачки.

Як відомо, колектив DZIDZIO був створений в 2009 році за підтримки покійного нині Андрія Кузьменка. Музикант підтримав молодих Михайла Хому (Дзідзьо) та Олега Турко, і навіть написав для них одну пісню. Варто відзначити, що група дуже швидко стала популярною завдяки оригінальним образам і пісням.

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