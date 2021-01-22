Дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA, полонила райською насолодою
Як передає Politeka.net, Ярослава (справжнє ім'я дівчини) опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як отримує задоволення від відпочинку в екзотичній Домініканській Республіці.
Щаслива й засмагла артистка позувала на пляжі в зухвалих джинсових шортиках, що ледь прикривають її апетитну "гордість", і жовтому ліфчику від купальника. З розпатланим волоссям, мінімумом косметики і в сонцезахисних окулярах Ярослава блиснула фігуркою. В одній руці дівчина тримала ананас, наповнений коктейлем, з соломинками в ньому, а в іншій - зрізану верхівку-кришечку.
"Острів Bacardi 🏝 купатися, ніжитися в сонячних променях, пробувати справжню Піна Колада в медовому ананасі, тому що де, як не тут... 🍍 🍹 👌", - підписані фото.
SLAVIA покрутилася перед камерою у всіляких ракурсах, щоб користувачі змогли вдосталь намилуватися. А на одному з фото задоволена співачка навіть сфотографувалася з місцевим жителем.
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До речі, до цього Ярослава повідомляла, що вони з чоловіком відпочивають на знаменитому острові Саона. А відомий він тим, що саме тут знімали рекламу кокосового батончика "Баунті", з цими запаморочливими пейзажами.
Проте, навіть на відпочинку артистка думає про роботу. У недавньому своєму пості вона показала, як крутиться в прозорому океані.
"Коли душа радіє - я танцюю... і в думках знімаю новий кліп", - підписувала кадри зірка.
Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "недарма чоловік тримав від усіх подалі".
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