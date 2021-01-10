Жена Дзидзьо Ярослава Хома взбудоражила воображение, показав упругие формы в бикини

Как сообщает Politeka.net, украинская певица SLAVIA, которая является женой Дзидзьо, полетела в теплые края. Исполнительница не только наслаждается отдыхом, но и радует фанов пикантным контентом.

Она активно ведет свою страницу в Instagram, где постит снимки и короткие видео из повседневной жизни. Несколько часов назад она поделилась кадрами из отпуска.

Знаменитость позирует, лежа в воде, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном купальнике желтого цвета во всей красе. На втором кадре она показала себя со спины: певица сидит у кромки воды и игриво водит руками по песку, при этом она выгибает поясницу, подставляя загорелое тело, лучам солнца.

Образ звезды дополнили солнцезащитные очки. Волосы она распустила, а на лицо предпочла не наносить ни грамма макияжа. По всей видимости, певица SLAVIA наслаждается отдыхом, ведь на каждом кадре он лучезарно улыбается.

Поклонники пришли в восторг не только от захватывающих дух видов, но и оценили внешний вид любимицы.

"Красавица", "Русалочка", "❤️❤️❤️радостная и сияющая", "Кайфовая такая", "Бомба, шикарная попа🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍👍Дидзьо недаром Вас держал от всех подальше. Ваууу".

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".

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