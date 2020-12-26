Жена популярного украинского певца DZIDZIO, певица SLAVIA отправилась на отдых в жаркие страны
Супруга Михаила Хомы, который более известен как DZIDZIO, Ярослава решила не отставать от мужа и тоже подалась в певицы. Она выпустила собственный клип на песню «Я тобі не мамка». Теперь девушка решила отдохнуть и отправилась в отпуск на райские острова.
Жарким снимком артистка поделилась у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
На фото SLAVIA запечатлена на песке в окружении пальм. Девушка была одета в бикини и легкую рубашку, акцентировав внимания на свою упругую пятую точку, которую она выставила, повернувшись спиной в кадр.
"Все дела mañana, наконец tranquila, здесь no pasa nada ... 🌞🌊🌴🥂
Угадайте, где я?", - спросила красотка.
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В комментариях под публикацией фанаты стали гадать, куда отправилась отдыхать Ярослава.
"Мальдивы", "Доминикана", "Мексика", "Бали",- предположили они.
Многие сделали комплименты шикарной фигуре певицы и пожелали ей хорошего отдыха.
"Волшебная", "Шикарная", "Отличного отдыха", - пишут в сети.
Обратим внимание, что после дебюта Ярославы DZIDZIO долгое время не высказывался о творчестве супруги, однако в программу «Зірковий шлях» все же признался Кате Осадчей, что не в восторге от того образа, который выбрала Ярослава. Певец также уточнил, что жена выбрала его без его ведома.
Напомним, жена DZIDZIO раскрепостилась перед знойными красавцами, муж точно не одобрит: "У меня есть целая ночь...".
Как сообщала Politeka, счастливый DZIDZIO похвастался своей новой "красавицей", фото.
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