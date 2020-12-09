Популярный украинский певец DZIDZIO поделился своей радостью

Артист регулярно делится со своими поклонниками разными снимками из жизни, передает Politeka.net. В этот раз певец поделился своей радостью.

Певец активно готовится к новогодним празником и уже даже рассказал, что ему привезли елочку. Радостный DZIDZIO сфотографировался возле зеленой красавицы, широко открыв рот.

Видно, что певец был в рубашке с бабочкой, и крутке с шарфом.

"Елку привезли🥳🌲 как живая, как настоящая ☺️ Рад, как ребенок", - написал певец.

За пять часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"УРАААА😆", "Везет тебе 😀", "Точно как живая! 🙈", "Нам подарки под елку Зимняя Сказка принесет 🎄❄️🍊 😜", "Я тоже обожаю ту новогоднюю атмосферу, когда елку ставлю дома 🎄🍊🎊☃️", "Женщину покажи 😘", "Какая красавица елка 🎄🎄🎄 "," Дзи, это - ЖИВАЯ елка, честно !!!! 🎄🎄🎄🎄", "Ай да красавец", "Клас, по-новогоднему 🎄", "Я Вас обожаю!🤩♥️🎈", - написали пользователи сети.

Супруга Михаила Хомы, выступающего под псевдонимом DZIDZIO, Ярослава в июле выпустила собственный клип на песню «Я тобі не мамка». Песня стала своеобразным призывом к женщинам «выходить из-за спин» мужчин, а сама артистка предстала в клипе в ярком образе раскованной красотки.

«Мне ничего не сказали, поставили перед фактом. Я увидел клип и песню уже в интернете, услышал камни в свой огород, но я говорю: Не трогайте меня, потому что у меня острые зубы", - прокомментировал певец.

Напомним, красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".

Как сообщала Politeka, на Дзидзьо напали в Киеве, первые подробности: "прямо в лицо...".

Также Politeka писала, что жгучая жена DZIDZIO засветила идеальное летнее тело в купальнике.