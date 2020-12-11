Жена популярного украинского певца DZIDZIO, певица SLAVIA засветилась в компании горячих красавцев в шляпах и показала стройные ножки
Не так давно супруга Михаила Хомы, выступающего под псевдонимом DZIDZIO, Ярослава решила повторить успех мужа и выпустила собственный клип на песню «Я тобі не мамка». Теперь она вовсю продвигается как певица и, как видно, уже готовится к Новому году.
Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм SLAVIA поделилась кадрами, на которых показала, как разучивает хореографию для нового номера.
«Завтра съемки новогодней ночи. А у меня есть целая ночь, чтобы выучить хореографию», - подписала видео певица.
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На кадрах Ярослава сидит на стуле в окружении группы мужчин в больших черных шляпах. При этом певица одета в короткое красное платье, которое позволяет ей покрасоваться своими стройными ножками.
Певица старательно «поет», сидя на стуле, а парни из подтанцовки эффектно двигаются вокруг нее. Такой номер явно заставит DZIDZIO поревновать свою красотку-жену.
Отметим, что после дебюта Ярославы DZIDZIO долгое время не высказывался о творчестве супруги, однако в программу «Зірковий шлях» все же признался Кате Осадчей, что не в восторге от того образа, который выбрала Ярослава. Певец также уточнил, что жена выбрала его без его ведома.
Напомним, счастливый DZIDZIO похвастался своей новой "красавицей", фото: "Везет тебе".
Как сообщала Politeka, DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику: «Почему допустил…».
Также Politeka писала, что красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".