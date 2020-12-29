Известная певица SLAVIA, жена украинского исполнителя DZIDZIO, показала, как проводит время в отпуске

На фото красотка позирует в закрытом купальнике и с распущенными волосами. Девушка дополнила образ стильными очками, а стояла на пляже у воды. Девушка показала несколько ракурсов, а в конце видео, где она выходит из воды в мокром купальнике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, друзья. Это горячая Доминикана.Теплый, шумный Атлантический океан, белый песочек, который после купания остается в ... сокровенных местах", - написала звезда.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Хорошего вам отдыха", "Тоже мечтаю поехать в Доминикану. Хорошего отдыха", "Огонь".

Мы писали, что жена популярного украинского певца DZIDZIO, певица SLAVIA отправилась на отдых в жаркие страны.

На фото SLAVIA запечатлена на песке в окружении пальм. Девушка была одета в бикини и легкую рубашку, акцентировав внимание на свою упругую пятую точку, которую она выставила, повернувшись спиной в кадр.

"Все дела mañana, наконец tranquila, здесь no pasa nada ...", - написала звезда.

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