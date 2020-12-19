Популярный украинский певец DZIDZIO показал, как веселится со звездой "Танців з зірками" Яной Цыбульской

Артист выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" ролики, в которых примерил праздничный образ Деда Мороза с шапкой и накидке с брошью в виде цветка, пишет Politeka.net. Вместе с ним в костюмерной во время подготовки к новогоднему мероприятию оказалась и хореограф, которая надела миниатюрное бело-красное платье на тонких бретельках, выполненное в стиле того же Мороза, ее образ довершили длинные металлические серьги и серебристое ожерелье. Судя по внешнему виду, красотка не надела под низ лифчик.

DZIDZIO обратился к игривой Яне Цыбульской и напомнил ей о наступающих зимних праздников. Танцовщица его в этом с радостью поддержала:

"Ану скажи мне, веришь ты в сказку или нет? Идет Новый год, идет Коляда - все вместе кричим: "Ура".

В следующем ролике исполнитель оказался за кадром, а Яна Цыбульская принялась обмахивать его папкой с бумагами Мужчину, вероятно, польстило такое отношение, ведь он принялся подзадоривать свою подругу в стихах: "Ой махает и махает, Яна Дзидзьо развлекает". Напоследок хореограф демонстративно потрясла перед DZIDZIO своим бюстом и, вероятно, отняла дар речи, потому что он тут же замолчал.

Михаил Хома (настоящее имя артиста), будто магнитом приманивает к себе роскошных женщин. Недавно он похвастался бюстом Оли Поляковой в платье с очень вызывающим декольте.

Напомним, счастливый DZIDZIO похвастался своей новой "красавицей", фото: "Везет тебе".

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