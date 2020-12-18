Популярный певец DZIDZIO показал главное достоинство своей коллеги Оли Поляковой

Как сообщает Politeka.net, он записал ролик с Королевой Ночи на одном из мероприятий и выложил в микроблоге "Инстаграм". Артист нарядился в разноцветный смокинг с бабочкой, а поверх рубашки нацепил золотой медальон с изображением доллара. Образ Михаила Хомы (настоящее имя) довершила высокая шляпа с перьями.

Рядом примостилась Оля Полякова в черном платье с очень большим декольте, кажется, что тонкие бретельки в какой-то момент не выдержат нагрузки и ее пышная грудь окажется снаружи. Певица закрепила на шее черный ремешок с золотистой пряжкой, а голову украсила круглым убором.

"Я должен вам что-то сказать: мммммм", - произнес DZIDZIO на камеру и увеличил зум, сделав акцент на декольте своей подруги.

В последнее время звезды часто мелькают вместе. Так DZIDZIO появился в компании Оли Поляковой на шоу "Маска", где примерил роль детектива. Певица показала совместные кадры на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Для шоу поп-артистка выбрала классический костюм нежно-голубого оттенка со стильной маленькой шляпкой. Однако, главной изюминкой стали ярко-красные волосы, на которые Полякова променяла свой фирменный блонд. В качестве финального акцента стилисты добавили в образ Оли ярко-синие линзы.

В свою очередь, DZIDZIO появился в студии в оранжевом пиджаке и шляпе с перьями.

Напомним, красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".

Как сообщала Politeka, на Дзидзьо напали в Киеве, первые подробности: "прямо в лицо...".

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