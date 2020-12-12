Певица SLAVIA, жена известного украинского исполнителя DZIDZIO, похвасталась сверкающим новогодним образом с роскошной прической

Жена Михаила Хомы, выступающего под псевдонимом DZIDZIO, Ярослава недавно сама дебютировала как певица и теперь выступает под псевдонимом SLAVIA. Сейчас она готовится к предпраздничным съемкам и с радостью демонстрирует своим поклонникам этот процесс. Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым коротким видео в своем Инстаграм.

На кадрах Ярослава показала свой сияющий образ. На ней голубая блузка с разноцветным рисунком и стильная юбкой с высокой посадкой. Дополняет образ красотки стильный макияж и впечатляющая укладка с пышной копной аккуратных локонов. Благодаря специальному фильтру на видео SLAVIA вся буквально сияет, будто новогодняя елка.

«Настроение праздничное. Глаза блестят. Подкрашу губки, и к съемкам Нового года готова ...», - подписала видео Ярослава.

Ее поклонников кадры не оставили равнодушными.

«Вы очень красивая женщина и такой невероятный голос!!! Успеха», «Какой объем!», «Фантастическая красота», «Славка вы фантастическая! Цем, красотка», - пишут люди.

Отметим, что после дебюта Ярославы DZIDZIO долгое время не высказывался о творчестве супруги, однако в программу «Зірковий шлях» все же признался Кате Осадчей, что не в восторге от того образа, который выбрала Ярослава. Певец также уточнил, что жена выбрала его без его ведома.

Напомним, жена DZIDZIO раскрепостилась перед знойными красавцами, муж точно не одобрит: "У меня есть целая ночь...".

Как сообщала Politeka, счастливый DZIDZIO похвастался своей новой "красавицей", фото.

Также Politeka писала, что DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику: «Почему допустил…».