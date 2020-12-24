Известная певица Оля Цибульская показалась вместе с DZIDZIO
На фото красотка позировала в мини платье с накидкой сверху. Декольте у Оли оказалось довольно приличным, но это ее совсем не смущало. Рядом можно увидеть DZIDZIO, который был в шубе и рубашке, а образ дополнил стильными очками. Цибульская улыбалась и смотрела на камеру, а певец в это время приковал взгляд к артистке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Чмок! Мяу! Love" - написала Оля под фото.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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Сообщалось, что популярный украинский певец DZIDZIO поделился своей радостью с поклонниками.
На фото артист стоял в халате и солнцезащитных очках. Рядом с ним, пикантно прижавшись, стояла украинская певица Оля Цибульская. Девушка была одета в черный корсет, сверху которого набросила халатик. Образ дополнил жемчуг на шее и туфли на каблуках.
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На опубликованных кадрах Цибульская танцует в одном коротком наряде без белья на камеру, демонстрируя роскошные формы.
«Боже, какая красота! Дай бог тебе здоровья!», «вы ж мама, ну», «ракета», «Супер вообще», - пишут пользователи.
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