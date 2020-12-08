Известная украинская певица Оля Цибульская показала себя в необычном образе

На фото Оля позировала без одежды и белья, сидя в ванной. Красотка прикрыла самые пикантные места и показала, как релаксирует в теплой водичке. На втором кадре Цибульской пришлось прикрыть свое тело полотенцем, чтобы ничего не показать. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С тебя смайлик в комментариях, если не спишь", - подписала загадочно фото Оля.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тебе дорого в клубничную индустрию, а не в музыку", "Красотка", "Боже, что за странная фотка. Ну кто так делает фото?", "Красотка, глаза...", "Не могу смайликов подобрать", "Кошечка", "Невероятная", "Творческая женщина, без сомнений. Но имей достоинство, иногда. Когда видишь такие фото, думаешь: зачем такое делает твой кумир. От рельно отворачивает. Ну не будь как другие. Я такие фото считаю откровенными, которые не должны быть показаны всему миру".

Сообщалось, что популярная украинская певица Оля Цибульская сверкнула идеальным телом в одном халате.

На опубликованных кадрах Цибульская позирует сперва в халате, потом в различных платьях.

Мы писали, что украинская певица Ольга Цибульская призналась, что крутила роман с экс-участником шоу "Танці з зірками".

В один момент у звезды стал выбор между ее мужем (тогда еще просто парнем) и танцором Александром Прохоровым. Она рассказала в программе "Зірковий шлях" о романтической истории, которая приключилась с ней шесть лет назад.

"Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный", — рассказала певица о достоинствах мужчины.

Напомним, Цибульская, изменявшая жениху с победителем "Танців з зірками", переключилась на девочек

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