Дружина співака DZIDZIO, Ярослава, подражнила публіку соковитими кадрами з тропічного раю
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, показавши, як бавиться на краю землі.
Так, Ярослава, яка пробує свої сили на співочому терені під псевдонімом SLAVIA, зараз разом з чоловіком Михайлом Хомою (справжнє ім'я артиста) знаходиться на островах в Карибському морі.
Щаслива дівчина покрутилася перед камерою в спокусливому бікіні жовтого кольору. Зірка блиснула апетитними формами: відразу навіть незрозуміло, чим потрібно милуватися, чи то запаморочливим пейзажем, чи то її неземною красою.
"Коли душа радіє - я танцюю... і в думках знімаю новий кліп", - підписала гарячі кадри Ярослава.
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Також дружина DZIDZIO показала фантастичний пляж, на якому ніжиться ось уже який день.
"Острів Саона в Карибському морі. Тут знімали рекламу Баунті, тому цей острів називають Островом Баунті - в реальності все, як у рекламі Баунті", - йдеться в підписі.
До цього Ярослава познайомилася з місцевим колоритом. Дівчина "полювала" на морських зірок, і в цьому їй допомагали аборигени.
"Заряджаюся Карибським сонечком і ромом", - не стримала емоцій красуня.
На "живих" фото, з променистою посмішкою, Ярослава тримала в кожній руці по величезній морській зірці, з побоюванням поглядаючи на свій "улов".
"Русалонька 😊"; "Супер", "ось це пожежа", "дивлюся і ностальгую за своєю поїздкою на Карибське море. Це незабутньо було", "щасливого відпочинку, красуня", - відгукнулися користувачі.
Нагадаємо, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику:"вогонь".
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