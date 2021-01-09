Дружина співака DZIDZIO, Ярослава, подражнила публіку соковитими кадрами з тропічного раю

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, показавши, як бавиться на краю землі.

Так, Ярослава, яка пробує свої сили на співочому терені під псевдонімом SLAVIA, зараз разом з чоловіком Михайлом Хомою (справжнє ім'я артиста) знаходиться на островах в Карибському морі.

Щаслива дівчина покрутилася перед камерою в спокусливому бікіні жовтого кольору. Зірка блиснула апетитними формами: відразу навіть незрозуміло, чим потрібно милуватися, чи то запаморочливим пейзажем, чи то її неземною красою.

"Коли душа радіє - я танцюю... і в думках знімаю новий кліп", - підписала гарячі кадри Ярослава.

Також дружина DZIDZIO показала фантастичний пляж, на якому ніжиться ось уже який день.

"Острів Саона в Карибському морі. Тут знімали рекламу Баунті, тому цей острів називають Островом Баунті - в реальності все, як у рекламі Баунті", - йдеться в підписі.

До цього Ярослава познайомилася з місцевим колоритом. Дівчина "полювала" на морських зірок, і в цьому їй допомагали аборигени.

"Заряджаюся Карибським сонечком і ромом", - не стримала емоцій красуня.

На "живих" фото, з променистою посмішкою, Ярослава тримала в кожній руці по величезній морській зірці, з побоюванням поглядаючи на свій "улов".

"Русалонька 😊"; "Супер", "ось це пожежа", "дивлюся і ностальгую за своєю поїздкою на Карибське море. Це незабутньо було", "щасливого відпочинку, красуня", - відгукнулися користувачі.

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