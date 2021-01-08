Набирающая популярность украинская певица SLAVIA, которая является женой исполнителя DZIDZIO, впечатлила фигурой на отдыхе

Соответствующие кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram, передает Politeka.

«Заряжаюсь карибским солнцем и ромом», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на ролике SLAVIA позирует, застыв по пояс в воде в крохотном желтом купальнике. Как можно заметить, певица абсолютно довольная отдыхом, одаривая поклонников невероятной улыбкой.

«Супер», «вот это пожар», «смотрю и ностальгирую о своей поездке на Карибское море. Это незабываемо было», «счастливого отдыха, красотка», «с Рождеством Христовым!», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, набирающая популярность украинская певица SLAVIA, также известная как жена DZIDZIO, показала свой роскошный новогодний образ и подвела итоги 2020-го года

Артистка поделилась новым эмоциональным постом в своем Инстаграм. В нем Ярослава рассказала, что 2020-й год стал для нее особенным, ведь она впервые дебютировала как певица.

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена DZIDZIO подразнила ягодицами в микро-бикини: "Отгадайте, где я?".

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