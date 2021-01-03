Набирающая популярность украинская певица SLAVIA, также известная как жена DZIDZIO, показала свой роскошный новогодний образ и подвела итоги 2020-го года

Артистка поделилась новым эмоциональным постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Ярослава рассказала, что 2020-й год стал для нее особенным, ведь она впервые дебютировала как певица.

«Я всегда занималась музыкой, но в этом году все удалось, я начала сольную карьеру. Конечно, пришлось много поработать, многое не удавалось с первого раза, но я всегда буду помнить прошлый год, и вспоминать его с благодарностью, всегда буду благодарить людей, которые были со мной», - написала певица.

Встретила Новый год она в Доминиканской республике. Звезда призналась, что этом именно то, чего она хотела.

«Новый год по-доминикански это шум океана, салюты, что в нем отражаются, легкое платье, босые ноги на песке, и бокал шампанского в руке. Когда на экране закончился обратный отсчет - все подняли бокалы я поняла, что забыла загадать свои заветные желания...но, они всегда со мной…», - призналась Ярослава.

Она также поделилась своими фото с праздника. На них можно увидеть, что певица встречала 2021-й год в черном платье с блестящей сеточкой поверх, а также в роскошной сверкающей маске.

Стоит также добавить, что, судя по всему, отдыхает знаменитость без своего звездного мужа.

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".

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