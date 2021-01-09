Супруга певца DZIDZIO, Ярослава, подразнила публику сочными кадрами из тропического рая

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, показав, как забавляется на краю земли.

Так, Ярослава, пробующая свои силы на певческом поприще под псевдонимом SLAVIA, сейчас вместе с супругом Михаилом Хомой (настоящее имя артиста) находится на островах в Карибском море.

Счастливая девушка покрутилась перед камерой в соблазнительном бикини желтого цвета. Звезда блеснула аппетитными формами: сразу даже непонятно, чем нужно любоваться, то ли головокружительным пейзажем, то ли ее неземной красотой.

"Когда душа радуется - я танцую... и в мыслях снимаю новый клип", - подписала горячие кадры Ярослава.

Также жена DZIDZIO показала фантастический пляж, на котором нежится вот уже который день.

"Остров Саона в Карибском море. Тут снимали рекламу Баунти, поэтому этот остров называют Островом Баунти - в реальности все, как в рекламе Баунти", - говорится в подписи.

До этого Ярослава познакомилась с местным колоритом. Девушка "охотилась" на морских звезд, и в этом ей помогали аборигены.

"Заряжаюсь Карибским солнышком и ромом 🌞", - не сдержала эмоций красотка.

На "живых" фото, с лучезарной улыбкой, Ярослава держала в каждой руке по огромной морской звезде, с опаской посматривая на свой "улов".

"Русалочка 😊"; «Супер», «вот это пожар», «смотрю и ностальгирую о своей поездке на Карибское море. Это незабываемо было», «счастливого отдыха, красотка», - откликнулись пользователи.

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике: "Огонь".

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