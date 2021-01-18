Жена украинского музыканта DZIDZIO, певица SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) похвасталась экзотическими развлечениями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась кадрами с отдыха в Доминиканской Республике. Судя по соцсетям красавицы, она уже долгое время отдыхает в экзотической стране. В этот раз она поехала посмотреть на самый популярный среди туристов водопад.

Чтобы добраться до достопримечательности, певице пришлось плыть на остров, после чего забраться верхом на жеребца и ехать по грязи. Артистка поделилась кадрами в джунглях, показывая, как ее коня ведут по зарослям.

«Водопад уже близко», - подписала фото женщина.

Кроме этого, Ярослава отметила, что по дороге ей удалось увидеть, как растет какао. Этот опыт стал очень ценным для красотки.

«Видели, как растет какао? Я в детском восторге!», - отметила красотка.

Стоит отметить, что на видео не засветился звездный супруг Ярославы. По соцсетям непонятно, отдыхает ли он вместе с красоткой женой, или она отправилась в теплые края без мужа.

Как известно, жена Дзидзьо только недавно начала сольную карьеру под псевдонимом SLAVIA. Мужу ее образ не пришелся по душе.

Напомним, что DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику: «Почему допустил…».

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