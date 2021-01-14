Де її так довго ховали?

Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка SLAVIA показала, як розважається на відпочинку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото з відпустки. Судячи з кадрів, співачка відпочиває в Домініканській Республіці, насолоджуючись не тільки пляжним відпочинком, а й екстремальними розвагами.

На свіжих кадрах зірка сиділа на квадрациклі. На ній були надіті дуже коротенькі джинсові шорти і вільна футболка. На ногах у артистки були шльопанці, хоча для таких розваг краще вибирати спортивне взуття.

Втім, красуні це не завадило отримати справжнє задоволення від відпочинку. На фото вона позувала на транспортному засобі, повністю забрудненому брудом. В руках дівчина тримала шолом.

"Пригоди на баггі і квадроциклах по бездоріжжю Домініканщини. Поки я сиділа на задньому сидінні, і ховалася від бруду, не розуміла, в чому кайф. Як тільки пересіла за кермо - почався справжній драйв", - написала жінка.

За фото і відео незрозуміло, чи відпочиває з красунею її зірковий чоловік.

Раніше ми писали, що Дзідзьо залишився незадоволений образом своєї дружини, яка тільки почала сольну кар'єру. Артист зізнався, що не в захваті від образу, який вибрала Ярослава без його відома.

Нагадаємо, що красуня-дружина DZIDZIO захопила видом на пляжі в купальнику: "50 Відтінків Сірого".

Як повідомляла Politeka, хмільна дружина DZIDZIO в екстра-міні вразила гарячими танцями на пляжі:"Хочу пити і...".

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "недарма чоловік тримав від усіх подалі".