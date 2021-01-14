Где ее так долго прятали?

Жена украинского музыканта DZIDZIO, певица SLAVIA показала, как развлекается на отдыхе

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с отпуска. Судя по кадрам, певица отдыхает в Доминиканской республике, наслаждаясь не только пляжным отдыхом, но и экстремальными развлечениями.

На свежих кадрах звезда сидела на квадрацикле. На ней были надеты очень коротенькие джинсовые шорты и свободная футболка. На ногах у артистки были шлепанцы, хотя для таких развлечений лучше выбирать спортивную обувь.

Впрочем, красотке это не помешало получить настоящее удовольствие от отдыха. На фото она позировала на транспортном средстве, полностью испачканном грязью. В руках девушка держала шлем.

«Приключения на багги и квадроциклах по бездорожью Доминиканщины. Пока я сидела на заднем сиденье, и пряталась от грязи, не понимала, в чем кайф. Как только пересела за руль - начался настоящий драйв», - написала женщина.

По фото и видео непонятно, отдыхает ли с красоткой ее звездный муж.

Ранее мы писали, что Дзидзьо остался недоволен образом своей жены, которая только начала сольную карьеру. Артист признался, что не в восторге от образа, который выбрала Ярослава без его ведома.

Напомним, что красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".

Как сообщала Politeka, подвыпившая жена DZIDZIO в экстра-мини впечатлила горячими танцами на пляже: "Хочу пить и…".

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".