Ось це так!

Дружина українського співака DZIDZIO Ярослава Хома вразила кадрами в екстра-міні, пустившись в танок прямо на пляжі

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в Instagram знаменитості.

"Під гарячий Домініканський ритм просто неможливо не підтанцьовувати", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах дружина DZIDZIO виконує запальний танець з келихом в руці.

"Хочу пити й танцювати на піску", - підписані інші кадри.

Звернемо увагу, що красуня приміряла екстра-міні сукню з глибоким розрізом, демонструючи в танці розкішну фігуру. При цьому фанатів вона позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в каруселі Сторіс.

До цього повідомлялося, що дружина Дзідзьо Ярослава Хома розбурхала уяву, показавши пружні форми в бікіні

Знаменитість позує, лежачи у воді, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному купальнику жовтого кольору у всій красі. На другому кадрі вона показала себе зі спини: співачка сидить біля кромки води і грайливо водить руками по піску, при цьому вона вигинає поперек, підставляючи засмагле тіло, променям сонця.

Нагадавши, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику:"вогонь".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина DZIDZIO подражнила сідницями в мікро-бікіні: "відгадайте, де я?".

Також Politeka писала, що розпалена дружина DZIDZIO в мокрому бікіні запаморочила голову пейзажем.