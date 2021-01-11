Дружина українського співака DZIDZIO Ярослава Хома вразила кадрами в екстра-міні, пустившись в танок прямо на пляжі
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані в Instagram знаменитості.
"Під гарячий Домініканський ритм просто неможливо не підтанцьовувати", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах дружина DZIDZIO виконує запальний танець з келихом в руці.
"Хочу пити й танцювати на піску", - підписані інші кадри.
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Звернемо увагу, що красуня приміряла екстра-міні сукню з глибоким розрізом, демонструючи в танці розкішну фігуру. При цьому фанатів вона позбавила від можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри в каруселі Сторіс.
До цього повідомлялося, що дружина Дзідзьо Ярослава Хома розбурхала уяву, показавши пружні форми в бікіні
Знаменитість позує, лежачи у воді, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному купальнику жовтого кольору у всій красі. На другому кадрі вона показала себе зі спини: співачка сидить біля кромки води і грайливо водить руками по піску, при цьому вона вигинає поперек, підставляючи засмагле тіло, променям сонця.
Нагадавши, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику:"вогонь".
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Також Politeka писала, що розпалена дружина DZIDZIO в мокрому бікіні запаморочила голову пейзажем.