Жена украинского певца DZIDZIO Ярослава Хома впечатлила кадрами в экстра-мини, пустившись в пляс прямо на пляже

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram знаменитости.

"Под горячий доминиканский ритм просто невозможно не подтанцовывать", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах жена DZIDZIO исполняет зажигательный танец с бокалом в руке.

"Хочу пить и танцевать на песке", - подписаны другие кадры.

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Обратим внимание, что красотка примеряла экстра-мини платье с глубоким разрезом, демонстрируя в танце роскошную фигуру. При этом фанатов она избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в карусели Сторис.

До этого сообщалось, что жена Дзидзьо Ярослава Хома взбудоражила воображение, показав упругие формы в бикини

Знаменитость позирует, лежа в воде, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном купальнике желтого цвета во всей красе. На втором кадре она показала себя со спины: певица сидит у кромки воды и игриво водит руками по песку, при этом она выгибает поясницу, подставляя загорелое тело, лучам солнца.

SLAVIA, жена DZIDZIO

Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике.

Как сообщала Politeka, бесстыжая жена DZIDZIO подразнила ягодицами в микро-бикини.

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в мокром бикини вскружила голову пейзажем.