Жена украинского певца DZIDZIO Ярослава Хома впечатлила кадрами в экстра-мини, пустившись в пляс прямо на пляже
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram знаменитости.
"Под горячий доминиканский ритм просто невозможно не подтанцовывать", - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах жена DZIDZIO исполняет зажигательный танец с бокалом в руке.
"Хочу пить и танцевать на песке", - подписаны другие кадры.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Оля Полякова срочно покинула Украину и рассказала, что произошло: "Наша семья..."
Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина»
"Холостячка" Ксения Мишина похудела на 30 килограммов, фото из прошлой жизни: "Совсем другой человек..."
Молодая жена Виктора Павлика в кровати призналась о личном: "Давно нужно привыкнуть, но… "
Обратим внимание, что красотка примеряла экстра-мини платье с глубоким разрезом, демонстрируя в танце роскошную фигуру. При этом фанатов она избавила от возможности что-либо сказать, опубликовав кадры в карусели Сторис.
До этого сообщалось, что жена Дзидзьо Ярослава Хома взбудоражила воображение, показав упругие формы в бикини
Знаменитость позирует, лежа в воде, демонстрируя свое соблазнительное тело в крошечном купальнике желтого цвета во всей красе. На втором кадре она показала себя со спины: певица сидит у кромки воды и игриво водит руками по песку, при этом она выгибает поясницу, подставляя загорелое тело, лучам солнца.
Напомним, озорная жена DZIDZIO устроила шалости в мокром купальнике.
Как сообщала Politeka, бесстыжая жена DZIDZIO подразнила ягодицами в микро-бикини.
Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в мокром бикини вскружила голову пейзажем.