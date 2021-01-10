Дружина Дзідзьо Ярослава Хома розбурхала уяву, показавши пружні форми в бікіні
Як повідомляє Politeka.net, українська співачка SLAVIA, яка є дружиною Дзідзьо, полетіла в теплі краї. Виконавиця не тільки насолоджується відпочинком, але і радує фанів пікантним контентом.
Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де постить знімки і короткі відео з повсякденного життя. Кілька годин тому вона поділилася кадрами з відпустки.
Знаменитість позує, лежачи у воді, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному купальнику жовтого кольору у всій красі. На другому кадрі вона показала себе зі спини: співачка сидить біля кромки води і грайливо водить руками по піску, при цьому вона вигинає поперек, підставляючи засмагле тіло, променям сонця.
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Образ зірки доповнили сонцезахисні окуляри. Волосся вона розпустила, а на обличчя вирішила за краще не наносити ні грама макіяжу. Схоже, співачка SLAVIA насолоджується відпочинком, адже на кожному кадрі він променисто посміхається.
Шанувальники прийшли в захват не тільки від захоплюючих дух видів, а й оцінили зовнішній вигляд улюблениці.
"Красуня"," Русалочка", "❤️❤️❤ ️ радісна і сяюча", "Кайфова така"," Бомба, шикарна попа🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍👍👍Дідзьо недарма вас тримав від усіх подалі. Ваууу".
Нагадаємо, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику:"вогонь".
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