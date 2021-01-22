Супруга DZIDZIO, певица SLAVIA, пленила райским наслаждением

Как передает Politeka.net, Ярослава (настоящее имя девушки) опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как получает удовольствие от отдыха в экзотической Доминиканской республики.

Счастливая и загорелая артистка позировала на пляже в дерзких джинсовых шортиках, едва прикрывающих ее аппетитную "гордость" и желтом лифчике от купальника. С растрепанными волосами, минимумом косметики и в солнцезащитных очках Ярослава блеснула фигуркой. В одной руке девушка держала ананас, наполненный коктейлем, с соломинками в нем, а в другой - срезанную верхушку-крышечку.

"Остров Bacardi 🏝 Купаться, нежиться в солнечных лучах, пробовать настоящую Пина Колада в медовом ананасе, потому что где, как не здесь ... 🍍🍹👌", - подписаны фото.

SLAVIA покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах, дабы пользователи смогли вдоволь налюбоваться. А на одном из фото довольная певица даже сфотографировалась с местным жителем.

К слову, до этого Ярослава сообщала, что они с супругом отдыхают на знаменитом острове Саона. А известен он тем, что именно здесь снимали рекламу кокосового батончика "Баунти", с этими головокружительными пейзажами.

Тем не менее, даже на отдыхе артистка думает о работе. В недавнем своем посте она показала, как кружится в прозрачном океане.

"Когда душа радуется - я танцую... и в мыслях снимаю новый клип", - подписывала кадры звезда.

Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».