Супруга DZIDZIO, певица SLAVIA, пленила райским наслаждением
Как передает Politeka.net, Ярослава (настоящее имя девушки) опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как получает удовольствие от отдыха в экзотической Доминиканской республики.
Счастливая и загорелая артистка позировала на пляже в дерзких джинсовых шортиках, едва прикрывающих ее аппетитную "гордость" и желтом лифчике от купальника. С растрепанными волосами, минимумом косметики и в солнцезащитных очках Ярослава блеснула фигуркой. В одной руке девушка держала ананас, наполненный коктейлем, с соломинками в нем, а в другой - срезанную верхушку-крышечку.
"Остров Bacardi 🏝 Купаться, нежиться в солнечных лучах, пробовать настоящую Пина Колада в медовом ананасе, потому что где, как не здесь ... 🍍🍹👌", - подписаны фото.
SLAVIA покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах, дабы пользователи смогли вдоволь налюбоваться. А на одном из фото довольная певица даже сфотографировалась с местным жителем.
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К слову, до этого Ярослава сообщала, что они с супругом отдыхают на знаменитом острове Саона. А известен он тем, что именно здесь снимали рекламу кокосового батончика "Баунти", с этими головокружительными пейзажами.
Тем не менее, даже на отдыхе артистка думает о работе. В недавнем своем посте она показала, как кружится в прозрачном океане.
"Когда душа радуется - я танцую... и в мыслях снимаю новый клип", - подписывала кадры звезда.
Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".
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