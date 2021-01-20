Жена украинского исполнителя DZIDZIO, начинающая певица SLAVIA (Ярослава Хома) впечатлила кадрами в пикантном купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка поделилась кадрами с отдыха в Доминиканской Республике. Ярослава уже долгое время отдыхает в теплых краях, показывая поклонникам не только красоту природы, но и красоту своего подкачанного тела.

В этот раз SLAVIA примеряла пикантный купальник, который практически не прикрыл ее «пятую точку». Девушка встала спиной к камере, показав себя во всей красе. Стройные ножки и тонкая талия в добавок к выдающимся ягодицам превратили Ярославу в настоящую королеву пляжа.

«Люблю наш заход на пляж. С одной стороны жарко, а с другой прохладный океанический бриз», - подписала фото звезда.

Кроме этого, SLAVIA опубликовала несколько видео, на которых она резвилась на пляже. Красотка бегала по берегу, а также забегала в воду. Ее соблазнительные формы в этот момент выглядели впечатляюще. Ярослава замедлила видео, чем просто свела с ума своих поклонников.

Как известно, Ярослава Хома в 2020 году выпустила громкий клип с желанием начать сольную карьеру. Ее муж в интервью признался, что не в восторге от ее нового образа.

Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».

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