Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) похвалилася екзотичними розвагами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася кадрами з відпочинку в Домініканській Республіці. Судячи з соцмереж красуні, вона вже довгий час відпочиває в екзотичній країні. Цього разу вона поїхала подивитися на найпопулярніший серед туристів водоспад.

Щоб дістатися до пам'ятки, співачці довелося плисти на острів, після чого забратися верхи на жеребця і їхати по бруду. Артистка поділилася кадрами в джунглях, показуючи, як її коня ведуть по заростях.

"Водоспад вже близько", - підписала фото жінка.

Крім цього, Ярослава зазначила, що по дорозі їй вдалося побачити, як росте какао. Цей досвід став дуже цінним для красуні.

"Бачили, як росте какао? Я в дитячому захваті!",- зазначила красуня.

Варто відзначити, що на відео не засвітився зірковий чоловік Ярослави. По соцмережах незрозуміло, чи відпочиває він разом з красунею дружиною, або вона вирушила в теплі краї без чоловіка.

Як відомо, дружина Дзідзьо тільки недавно почала сольну кар'єру під псевдонімом SLAVIA. Чоловіку її образ не припав до душі.

Нагадаємо, що DZIDZIO публічно відчитав красуню-дружину за розкутий образ і нарвався на критику: «чому допустив...».

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина DZIDZIO в непристойному міні кайфонула від екстриму, кадри розваг:"справжній драйв".

Також Politeka писала, що хмільна дружина DZIDZIO в екстра-міні вразила гарячими танцями на пляжі:"Хочу пити і...".