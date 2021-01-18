Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) похвалилася екзотичними розвагами
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня поділилася кадрами з відпочинку в Домініканській Республіці. Судячи з соцмереж красуні, вона вже довгий час відпочиває в екзотичній країні. Цього разу вона поїхала подивитися на найпопулярніший серед туристів водоспад.
Щоб дістатися до пам'ятки, співачці довелося плисти на острів, після чого забратися верхи на жеребця і їхати по бруду. Артистка поділилася кадрами в джунглях, показуючи, як її коня ведуть по заростях.
"Водоспад вже близько", - підписала фото жінка.
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Крім цього, Ярослава зазначила, що по дорозі їй вдалося побачити, як росте какао. Цей досвід став дуже цінним для красуні.
"Бачили, як росте какао? Я в дитячому захваті!",- зазначила красуня.
Варто відзначити, що на відео не засвітився зірковий чоловік Ярослави. По соцмережах незрозуміло, чи відпочиває він разом з красунею дружиною, або вона вирушила в теплі краї без чоловіка.
Як відомо, дружина Дзідзьо тільки недавно почала сольну кар'єру під псевдонімом SLAVIA. Чоловіку її образ не припав до душі.
Нагадаємо, що DZIDZIO публічно відчитав красуню-дружину за розкутий образ і нарвався на критику: «чому допустив...».
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