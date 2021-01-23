Жена украинского исполнителя DZIDZIO, начинающая певица SLAVIA (Ярослава Хома) показала, с чего начиналась карьера ее звездного мужа

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько фото и видео, сделанных в 2011 году. На фото еще молодой Михаил Хома выступал на сцене вместе с красоткой-женой и тремя музыкантами. Судя по подписи к фото, Ярослава и Михаил вместе пели в группе «Друзья».

«Мы все часть истории группы ДРУЗЬЯ, с которой все начиналось», - подписала фото Ярослава.

Кроме этого, певица опубликовала видео, на котором Дзидзьо распевается перед концертом. Он настраивал аппаратуру, исполняя песню Виктора Павлика, о чем Ярослава не упустила возможности напомнить.

«Нашла эксклюзивчик. Sound check. Группа ДРУЗЬЯ, 2011 год. P. S.Спасибо за песню Виктору Павлику», - подписала архивное видео певица.

Напомним, что сама Ярослава Хома недавно начала сольную карьеру певицы.

Как известно, коллектив DZIDZIO был создан в 2009 году при поддержке покойного ныне Андрея Кузьменко. Музыкант поддержал молодых Михаила Хому (Дзидзьо) и Олега Турко, и даже написал для них одну песню. Стоит отметить, что группа очень быстро стала популярной благодаря оригинальным образам и песням.

Напомним, что роскошная жена DZIDZIO в неприличном мини кайфонула от экстрима, кадры развлечений: «Настоящий драйв».

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO в ярком лифчике поманила своим медовым ананасиком на пляже: "Где, как не здесь...".