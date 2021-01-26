Співачка SLAVIA, дружина популярного українського виконавця DZIDZIO, поскаржилася на проблеми після відпочинку на морі

Як передає Politeka.net, тривале перебування на курорті не пішло на користь зовнішності Ярослави (справжнє ім'я зірки). Красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в червоному купальнику-боді, який підкреслив вигини її стрункої фігури. SLAVIA забралася на щоглу надувного судна, яке залишили біля пальм на пляжі, і блиснула щасливою посмішкою.

"До речі про волосся. Сонце і морська вода на нього впливають не найкращим чином. Моє волосся стало сухим і дуже заплутаним. Розчісуються не менше години, а то й більше. Кондиціонер не дуже допомагає. Хто знає, як можна швидко відновити волосся? Може якась масочка або салонна процедурка? Підкажіть будь ласка. Знаю, що у мене тут є фахівці, буду вдячна за професійну пораду. Бережіть себе", - підписала кадр Дружина Михайла Хоми.

Відомо, що Ярослава зустріла Новий рік на відпочинку в Домініканській Республіці, куди поїхала без чоловіка. Вона регулярно ділиться курортними кадрами, а нещодавно виклала пікантний знімок з пляжу, на якому постала в такому ж червоному боді з вирізом на спині. Дівчина зручно розташувалася на піску щоб тінь від пальмового листа впала на неї красивим контуром.

Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "Недарма чоловік тримав від усіх подалі".

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