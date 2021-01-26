Певица SLAVIA, жена популярного украинского исполнителя DZIDZIO, пожаловалась на проблемы после отдыха на море

Как передает Politeka.net, длительное пребывание на курорте не пошло на пользу внешности Ярославы (настоящее имя звезды). Красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото в красном купальнике-боди, который подчеркнул изгибы ее стройной фигуры. SLAVIA забралась на мачту надувного судна, которое оставили у пальм на пляже, и сверкнула счастливой улыбкой.

"Кстати о волосах. Солнце и морская вода на него влияют не самым лучшим образом. Мои волосы стали сухими и очень запутываются. Расчесываются не менее часа, а то и больше. Кондиционер не очень помогает. Кто знает, как можно быстро восстановить волосы? Может какая-то масочка или салонная процедурка? Подскажите пожалуйста. Знаю, что у меня тут есть специалисты, буду благодарна за профессиональный совет. Берегите себя", - подписала кадр жена Михаила Хомы.

Известно, что Ярослава встретила Новый год на отдыхе в Доминиканской Республике, куда поехала без мужа. Она регулярно делится курортными кадрами, а недавно выложила пикантный снимок с пляжа, на котором предстала в таком же красном боди с вырезом на спине. Девушка удобно расположилась на песке чтобы тень от пальмового листа упала на нее красивым контуром.

Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».