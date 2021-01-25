Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка SLAVIA показала, як виглядав її зірковий чоловік 10 років тому
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала архівні кадри, які швидко розійшлися по мережі. У підсумку, на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram, опублікували фото, на якому ще молодий Михайло Хома (Дзідзьо) позує поруч з дружиною.
На фото дуже важко впізнати зірку сучасності, адже у нього немає знаменитої бороди. А стиль артиста кардинально відрізняється від того, в чому він з'являється на публіці сьогодні. На фото Дзідзьо був одягнений в білу сорочку, джинси і білий капелюх. Його дружина Ярослава сиділа поруч і тримала чоловіка за ногу.
"Дружина DZIDZIO показала, якими вони були 10 років тому. Співачка SLAVIA привітала з днем народження друга - Назарія Гука, більше відомого як Юлік. І показала архівні кадри, де хлопець разом з подружжям виступає у складі групи «Друзі». До слова, зараз кожен будує сольну кар'єру. Втім, артисти завжди пам'ятають, з чого все починалося", - підписали фото і відео в Instagram.
Ображена Наташа Корольова вплуталася в гучний скандал з Пугачовою: "Виглядає просто потворно"
Закохану Тіну Кароль засікли в компанії бритоголового красеня, особисті кадри: "Роман з цим чуваком..."
Полякова пофарбувалася і оновила стрижку після відпустки на Мальдівах: "Зізнаюся, мені подобається!"
Внучка Чапкіса з "Танців з зірками" після трагедії в родині вразила відвертим фото: "Але я продовжу..."
Українка з 15-м розміром бюста вивалила свої "гарбузики" на відпочинку в Єгипті: "Непристойно і вульгарно"
Відео за короткий час подивилися майже тисячу разів.
Раніше ми писали, що дружина артиста відпочиває за кордоном і ділиться яскравими кадрами.
Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в екстра-міні вразила гарячими танцями на пляжі:"Хочу пити і...".
А ще Politeka писала, що дружина DZIDZIO показала, з чого починалася кар'єра її зіркового чоловіка, ексклюзивні кадри: «спасибі Віктору Павлику...».
Також Politeka повідомляла, що розкішна дружина DZIDZIO осідлала жеребця, подражнивши екзотичними розвагами:"я в захваті...".