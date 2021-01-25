Дружина українського музиканта DZIDZIO, співачка SLAVIA показала, як виглядав її зірковий чоловік 10 років тому

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала архівні кадри, які швидко розійшлися по мережі. У підсумку, на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram, опублікували фото, на якому ще молодий Михайло Хома (Дзідзьо) позує поруч з дружиною.

На фото дуже важко впізнати зірку сучасності, адже у нього немає знаменитої бороди. А стиль артиста кардинально відрізняється від того, в чому він з'являється на публіці сьогодні. На фото Дзідзьо був одягнений в білу сорочку, джинси і білий капелюх. Його дружина Ярослава сиділа поруч і тримала чоловіка за ногу.

"Дружина DZIDZIO показала, якими вони були 10 років тому. Співачка SLAVIA привітала з днем народження друга - Назарія Гука, більше відомого як Юлік. І показала архівні кадри, де хлопець разом з подружжям виступає у складі групи «Друзі». До слова, зараз кожен будує сольну кар'єру. Втім, артисти завжди пам'ятають, з чого все починалося", - підписали фото і відео в Instagram.

Відео за короткий час подивилися майже тисячу разів.

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