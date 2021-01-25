Жена украинского музыканта DZIDZIO, певица SLAVIA показала, как выглядел ее звездный муж 10 лет назад

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала архивные кадры, которые быстро разошлись по сети. В итоге, на страничке «Зірковий шлях» в Инстаграм, опубликовали фото, на котором еще молодой Михаил Хома (Дзидзьо) позирует рядом с женой.

На фото очень трудно узнать звезду современности, ведь у него нет знаменитой бороды. А стиль артиста кардинально отличается от того, в чем он появляется на публике сегодня. На фото Дзидзьо был одет в белую рубашку, джинсы и белую шляпу. Его жена Ярослава сидела рядом и держала мужа за ногу.

«Жена DZIDZIO показала, какими они были 10 лет назад. Певица SLAVIA поздравила с днем рождения друга - Назария Гука, больше известного как Юлик. И показала архивные кадры, где парень вместе с супругами выступает в составе группы «Друзья». К слову, сейчас каждый строит сольную карьеру. Впрочем, артисты всегда помнят, с чего все начиналось», - подписали фото и видео в Инстаграм.

Видео за короткое время посмотрели почти тысячу раз.

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