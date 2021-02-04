Беременная жена певца Виктора Павлика внезапно обратилась к украинцам за помощью

26-летняя Екатерина Репяхова во время поездки в авто с супругом записала видеообращение, которое выложила в сторис своего Инстаграм, пишет Politeka.net.

Девушка очень активно ведет свою страницу в соцсети, она регулярно показывает, как скупается в магазинах с мужем, и как они обедают. Именно в этом вопросе и понадобилась ей помощь в этот раз. Похоже, супруги решили попробывать что-то немного необычное для себя.

«Очень нужна ваша помощь. Мы с Виктором Франковичем хотим покушать в такой дешевой студенческой столовой. Где это может быть? Конкретно столовка. Не кафе нам надо. Мы хотим какую-то кашку, или пюрешку на водичке с котлеткой. Подскажите!» - обратилась к фолловерам Репяхова.

Но позже Екатерина рассказала, что в столовую они не успели и пошли в любимый ресторан.

"Не сложилось у нас сегодня со столовой. Просто время уже почти 5 часов. Мы позже освободились, чем думали и боимся. что все столовы уже будут закрыты. Ну ничего, мы приехали в турецкий ресторан. Хороший очень. Наш любимый", - рассказала девушка.

Напомним, в ноябре Репяхова жаловалась, что они с супругом потеряли деньги из-за карантина.

"Я могу только представить, какой дурдом будет происходить в городе из-за карантина выходного дня. Почему правительство так загоняет людей, предпринимателей и даже мы потеряли работу. Мы просто потеряли деньги, а могли бы на них есть и закрывать свои вопросы", - говорила Репяхова. Также она отметила, что теперь они не знают, где брать деньги на закрытие аренды и кредитов в следующем месяце.

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