Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика показала, как проводит субботу с мужем в ожидании появления на свет их ребенка

Как сообщает Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова продолжает делиться всем подробностями личной жизни на своей странице в Инстаграм. На этот раз беременная жена Павлика показала, как они с мужем гуляют в выходные.

Судя по всему, выходной пара решила провести в походах по магазинам. На снимке они позируют рядом в одном из них. Несмотря на холод за окном, одета беременная Репяхова в легко длинное платье и пиджак. Также на фото Павлик с женой позируют со спушеными на подбородок масками

«Субботний, семейный день втроём», - подписала фото Репяхова.

Нужно отметить, что реакция на ее пост оказалась не сплошь позитивная. Так, один из комментаторов поинтересовался:

«Тебе не противно спать с таким старым кирзовым сапогом?».

На это Репяхова ответила:

«Мне противно за таких людей как вы».

Впрочем, другие комментаторы оказались более тактичными.

«Катя! Вы счастливы и это ГЛАВНОЕ не обращайте внимания на глупых людей вы в положении, в самом замечательном во всем мире всего Вам наилучшего», «А тебе не холодно в таком легком платьице?», «Катюша, классная позитивная фотка вышла у вас», - пишут люди.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика в купальнике взбудоражила новым увлечением: "Муж меня поддержал".

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик рассекретил имя ребенка от молодой жены, семейные кадры слили в сеть.

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика откровенно рассказала, чего боялась, узнав, что беременна: "Мне становилось так..".