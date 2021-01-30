Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика показала, как проводит субботу с мужем в ожидании появления на свет их ребенка
Как сообщает Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова продолжает делиться всем подробностями личной жизни на своей странице в Инстаграм. На этот раз беременная жена Павлика показала, как они с мужем гуляют в выходные.
Судя по всему, выходной пара решила провести в походах по магазинам. На снимке они позируют рядом в одном из них. Несмотря на холод за окном, одета беременная Репяхова в легко длинное платье и пиджак. Также на фото Павлик с женой позируют со спушеными на подбородок масками
«Субботний, семейный день втроём», - подписала фото Репяхова.
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Нужно отметить, что реакция на ее пост оказалась не сплошь позитивная. Так, один из комментаторов поинтересовался:
«Тебе не противно спать с таким старым кирзовым сапогом?».
На это Репяхова ответила:
«Мне противно за таких людей как вы».
Впрочем, другие комментаторы оказались более тактичными.
«Катя! Вы счастливы и это ГЛАВНОЕ не обращайте внимания на глупых людей вы в положении, в самом замечательном во всем мире всего Вам наилучшего», «А тебе не холодно в таком легком платьице?», «Катюша, классная позитивная фотка вышла у вас», - пишут люди.
Напомним, беременная жена Виктора Павлика в купальнике взбудоражила новым увлечением: "Муж меня поддержал".
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик рассекретил имя ребенка от молодой жены, семейные кадры слили в сеть.
Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика откровенно рассказала, чего боялась, узнав, что беременна: "Мне становилось так..".