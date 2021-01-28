Украинский певец Виктор Павлик со своей беременной женой узнал пол будущего ребенка и рассекретил его имя

Как сообщает Politeka.net, недавно 26-летняя Екатерина Репяхова получила результаты медицинского обследования, а теперь состоялась семейная вечеринка по этому поводу. Девушка показала трогательные кадры в сториз своего "Инстаграм".

Семейство устроило целый праздник и заказали специальную коробочку, в которую организаторы поместили шарики соответствующего цвета. По традиции, родители и их близкие до последнего не знают пол ребенка, поэтому информация для них будет сюрпризом.

Виктор Павлик поставил коробку в центр комнаты перед своей родней и объяснил гостям, что же будет происходит. По словам музыканта, они с Екатериной выбрали имена, как для мальчика, так и для девочки, в честь близких родственников.

"Добрый вечер, любимые. У нас коробочка с чудом... Интересная коробочка, красивая. В ней есть шарики двух цветов: или розовый - это значит девочка, сестренка, Лесей будет, в честь бабушки, или братик Миша - прадед", - рассказал Виктор Павлик и вместе с детьми принялся открывать коробку, однако Екатерина Репяхова решила не показывать продолжение видео и сохранить пол ребенка в секрете.

Ранее новая жена исполнителя, которая любит выставлять личную жизнь напоказ, рассказала о своих переживаниях из-за беременности:

«Как только я узнала о том, что стану мамой, меня накрыла эйфория, потом страх. Особенно по вечерам, когда я ложилась спать. Мне становилось так страшно. А вдруг не справлюсь, вдруг буду плохой мамой», - рассказала Репяхова.

Напомним, как экс-жена Павлика, потерявшая сына, поставила на место беременную Репяхову: "Бог судья, я лишь одно желаю...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Павлика дала совет его экс-супруге, за которую он выплачивает кредит: "Виктор не вечный".

Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, как изменились его отношения с беременной женой: "Уступает мне во всем".